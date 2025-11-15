◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）日本との初戦に４―１１で完敗した韓国の柳志荽監督が、侍ジャパンを攻守にわたって評価した。試合後の会見で印象に残った選手を問われ、「一番正確だったのは森下選手」と評価。３番に入った阪神・森下翔太外野手は５打数１安打だったが、真っ先に名前を挙げた。侍打線全体のレベルの高さについても言及。「変化球というものにきちんと