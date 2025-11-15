(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM、８週連続公開の第３弾［胡蝶しのぶ］が公開された。【動画】公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［胡蝶しのぶ］全国劇場で公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。本編映像を使用したキャラクターCMを8週連続で公開中。11月15日第3