◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本１１ー４韓国（１５日・東京ドーム）侍ジャパンは１２安打１１得点で韓国に快勝。井端監督は「ピッチクロック、ピッチコム、ピッチャーもキャッチャーも余裕が出てきた」と各選手の適応ぶりに手応えをにじませた。以下、試合後会見の主な一問一答。＊＊＊―試合を振り返って「先にホームラン２本打たれてさすがに鋭いスイングをするなと思ったところで、すぐ追いつけ