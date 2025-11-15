「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）九回に登板した平良海馬投手がピッチクロック違反を取られた。７点リードの九回２死二塁。打席にシン・ミンジェを迎えた場面で、球審が右手で左手首をタッチするようなしぐさを見せ、規定の投球時間を超えたことを伝え、１ボールがカウントされた。それでも右腕は最後の打者を見逃し三振に仕留めて試合を締めた。平良は「前回の実戦で意