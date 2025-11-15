◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）ソフトバンクの野村勇が、韓国代表に集団で詰め寄られたシーンを振り返った。先頭の5回に東京ドームの天井に当てる豪快な一打を見せた。打球は天井に当たった後、ファウルゾーンへ。一度は球場の特別ルールで二塁打と判定されたとみられ二塁に向かった。その後だった。野村が二塁上に立つと韓国の内野4人が集結。天井を指差しながら野村に何かを訴えて