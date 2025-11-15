元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が15日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」の日本―韓国戦（東京ドーム）のテレビ朝日の生中継で解説を務めた。侍ジャパンは曽谷が先発して3回をパーフェクト投球。松坂さんは昨春のオリックスキャンプを取材した際に「非常に目立っていた。特に右打者の内角へのストレートの角度が素晴らしかった」という。その言葉通り、曽谷は2回の先頭の4番・盧施煥を内角直球で捕邪