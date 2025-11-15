【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月22日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜22時～）の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「Present」CORTIS「GO!」山下智久「The Artist」「抱いてセニョリータ」※アーティスト名五十音順 ■貴重映像も蔵出し 2026年に芸能生活30周年を迎える山下智久が『with MUSIC』初出演。MCの有働由美子と