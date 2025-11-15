◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」は15日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で韓国と対戦。3―3の5回に岸田行倫捕手（29＝巨人）が代打勝ち越し3ランを放つなど打線が12安打で11点を奪い快勝した。韓国には2015年11月に行われた「プレミア12」準決勝で逆転負けして以来、負けなしの10連勝となったが、来年3月のWBCで1次ラウンドの同