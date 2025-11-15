ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４５）が、ソロ・シコア率いる極悪軍「ＭＦＴ（マイ・ファミリー・ツリー）」との遺恨決着戦に出陣することになった。先月に悪の?ウェイワード・サムライ?から素顔に戻って復帰。日本大会でも主役を務めたが、ホームのスマックダウンではシコア率いるＭＦＴのタマ・トンガ、タンガ・ロア、ジェフ・コブ改めＪＣマテオ、ヒクレオ改めタラ・トンガの元新日本プロレス勢に襲