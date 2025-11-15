◆アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ台湾山林８―６ＮＰＢ選抜（１５日・澄清湖棒球場）巨人の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手が「ＮＰＢ選抜」の「９番・三塁」でスタメン出場し、３打数１安打１盗塁をマークした。台湾でのアジアウィンターリーグの開幕戦。一塁走者だった２回２死一塁で盗塁を成功させると、６回１死一塁ではカウント２―２から右腕の外角高め１４０キロ直球を中前へ運び、８回先頭では四球を記