タレント所ジョージ（70）が、15日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演。子供や孫は所の車に興味がないと明かした。これまでの愛車は84台と、車好きの所だが、「お子さんは車に興味がないんですか？」と聞かれると「ないね。女の子だから」と答えた。だが「でも格好いいとは思っているみたいよ。なんでジイジの車を作らないんだろうとか言ってるよ」と明かした。また孫についても「あん