◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が15日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で韓国に快勝後、「先に本塁打2本打たれて、さすがに鋭いスイングをするなと思ったところで、すぐ追いつけたのは良かった」と試合を振り返った。0―3からの逆転。最終的に12安打で11点を奪い、投手陣も4回に2本の本塁打で3点を失った