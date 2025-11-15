きょう（15日）、栃木県宇都宮市の国道で乗用車が道路を横断中の歩行者に衝突する事故があり、歩行者の女性が死亡しました。警察によりますと、きょう午後4時前、宇都宮市板戸町の国道で、走行中の乗用車と道路を横断していた歩行者の女性が衝突しました。この事故で歩行者の女性が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。乗用車を運転していた男性にけがはありませんでした。現場は、信号や横断歩道のない道路で、