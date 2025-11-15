2025シーズンのブラジルリーグでトップに立つパルメイラス。32試合を終えて勝ち点68を稼いでいる。チームの得点源は20歳のFWヴィトール・ロケ。2024年からバルセロナに在籍していた選手で、今年の2月にブラジル復帰を果たしている。スペインでは存在感を示すことができなかったロケだが、今季のパルメイラスではリーグ戦30試合に出場して16ゴール3アシストを記録。リーグの得点ランキングでは3位につけている。11月の代表ウィーク