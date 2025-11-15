（資料写真）１５日午後６時１０分ごろ、川崎市幸区小倉５丁目の食料品店で、店主の妻から「男が夫にナイフを突きつけてレジを開けさせている」と１１０番通報があった。男は店の売上金約１５万円と商品のたばこ１カートンを奪った後、走って逃走した。けが人はいなかった。神奈川県警幸署が強盗事件として調べている。同署によると、当時店は営業中で客はいなかった。男は４０〜５０代とみられ、白色のキャップにマスク、眼鏡