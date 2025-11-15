映画『ブルーボーイ事件』の公開記念舞台挨拶イベントが、15日に行われ、主演の中川未悠さん（30）や、中村 中さん（40）、イズミ・セクシーさん（42）たちキャスト陣が登場。撮影時のエピソードを明かしました。映画は1960年代、東京オリンピックと大阪万博に沸く日本が舞台。売春の取り締まりが強化される中、性別適合手術（当時の呼称は性転換手術）を受けた通称“ブルーボーイ”を街から一掃するため、検察が手術医を逮捕しま