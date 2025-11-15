男性8人組「timelesz」が15日放送の「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演。先輩の嵐・二宮和也（42）からもらったプレゼントを明かした。今年2月に新メンバー5人が決定、新体制となったグループ。8人になって初めてのバラエティー出演は二宮がMCを務める「ニノさん」だったと振り返った。新メンバーの原嘉孝は「二宮さんが、僕たち新メンバー全員にお祝いをくださった」と告白。「二宮」と書かれた祝儀袋の写真を披