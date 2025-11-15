SVリーグ男子の東レ静岡は、敵地でVC長野にストレート負けを喫して5連敗となった。第1セットは22―24からジュースに持ち込みながら、第3セットは逆に24―23とセットポイントを握りながらの根負け。前週の大阪B戦と同じくサーブで崩されている。阿部裕太監督（44）は「明日に向けて課題を修正し、気持ちを切り替えて全員で難しい状況にチャレンジします」と結んだ。