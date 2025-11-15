冬のきらめきに包まれる季節、ルイ・ヴィトンから「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクション第2弾が登場しました。メゾンの人気マスコット「ヴィヴィエンヌ」と「ガストン」が彩る限定アイテムは、バッグから小物まで心ときめくラインアップ♡ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなプレイフルで上品なデザインがそろいます。 ルイ・ヴィトンのホリデーを彩る限定バッグ メゾンのエスプリ