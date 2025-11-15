【ニューデリー＝青木佐知子】インド北部ジャム・カシミールの中心都市スリナガルの警察署で１４日夜、爆発があり、警官ら９人が死亡し、３０人以上が負傷した。警察は１５日、押収した爆発物を扱っていた際に「偶発的な爆発」が起きたと発表した。印民放ＮＤＴＶなどによると、爆発があったのは１４日午後１１時２０分頃で、署の建物が大きく損傷した。警察当局はジャム・カシミール出身の医師の男２人などを１０日に逮捕し、