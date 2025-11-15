「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）韓国投手陣が１１四死球と乱れ、逆転負けを喫した。３点リードの四回、先発の郭彬が先頭の野村に四球を与えると、そこから牧、西川に適時打を浴びて同点に追いつかれる。勝ち越しを許し五回も、先頭・野村への四球が発端で、代打・岸田に３ランを浴びるなど一挙６点を失った。柳志荽監督は「四回先頭への四球が非情に痛かった」と