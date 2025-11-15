11月14日夜、神舟20号乗組員は無事に北京に到着し、15日未明に北京航天城の宇宙飛行士大隊宿舎に戻りました。乗組員の陳冬氏、陳中瑞氏、王傑氏は、家族やチームメート、宇宙科学研究者らから熱烈な歓迎を受けました。今後は宿舎で隔離・回復期に入り、全面的な医学検査と健康評価を受けながら、休養する予定です。また、中国宇宙ステーションの9回目の宇宙科学実験サンプルも科学者に引き渡され、今後の研究が進められます。（提