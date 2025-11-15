◆ノジマTリーグ女子京都3―2九州（15日・埼玉県イオンレイクタウン）九州カリーナは、昨年のパリ五輪の女子団体と混合ダブルスで銅メダルを獲得した申裕斌（シン・ユビン）（韓国）が今季初めて合流したが、今季初勝利を逃した。0勝12敗で最下位。第1、2試合を落とした後、第3試合で申が勝利。第4試合も勝利して1ゲームマッチの最終戦に持ち込んだが、申が日下部詩季に6―11で敗れた。次戦は29日に神奈川と、30日に日本生