◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス3―0Astemoリヴァーレ茨城（15日、SAGAアリーナ）3位のSAGA久光が11位のAstemoに25―23、25―22、25―16で快勝し、連勝を8に伸ばした。通算8勝3敗で順位は3位のまま。ブロックでの4得点に加え、アタックやサーブでも存在感を示したミドルブロッカーの平山詩嫣（25）が今季初のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれた。16日も同アリーナでAstemoと戦う。