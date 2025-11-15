8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが15日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）に出演した。【写真】後輩・KickFlipも受賞！初々しい表情もStray Kidsは「2025 Grand Record 」「2025 Grand Honor's Choice」「Best Music 10」「Best Popularity (Music Day) 」「Best Selling Album」を受賞。5冠を達成した。「2025 Grand Honor's Choic