２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希がウォンバットになりきった姿を公開した。１５日までにインスタグラムを更新した与田は、「すこし前、ウォンバットの日にサプライズ登場しました！ウォンバット顔選手権にも初出場して敗退しました！」とつづり、上下ネイビーのコーディネートで、ウォンバットを見つめたり、撮影する様子をアップした。「＃推しに会えてテンションあげあげ」などのハッシュタグとともに、「はしゃぎすぎ