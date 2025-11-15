◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」日本１１ー４韓国（１５日・東京ドーム）「４番・ＤＨ」で先発出場した巨人の岡本和真内野手は４回に代打・中村を送られ、一打席に立ったのみで途中交代した。試合後は「（交代は）予定通りです」と語り、アクシデントではなく各選手に打席数を確保するための交代だったことを明かした。今回が井端ジャパン初参加で、来年ＷＢＣでも主軸が期待される。２年ぶりの