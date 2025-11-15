◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」日本１１―４（１５日・東京ドーム）９回に６番手で登板した西武・平良海馬がこの日、侍で初となるピッチクロック違反となり、１ボールを献上した。９回２死二塁の初球。走者がいる際には１８秒以内に投球動作に入らなければならないが、間に合わなかった。その後は、３球で空振り三振に抑え、ゲームセットとなった。