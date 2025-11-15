◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート―アデレード・ジャイアンツ（１５日・パース）ダブルヘッダー第２試合が開始。巨人からアデレード・ジャイアンツに派遣されている石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」、荒巻悠内野手は「４番・三塁」で第１試合に続きスタメン出場となり、育成・代木大和投手が先発を務める。代木にとっては今回のウィンターリーグで初登板となる。第１試合は延長１０回タイブレークの末に