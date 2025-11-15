サカナのまち・須崎の魅力を体感してもらおうと須崎市の商店街でイベントが開かれています。11月15日須崎市の縁日商店街などで開幕した「須粼のサカナ文化祭」はサカナのまち・須崎の魅力を発信しようと須崎市と高知信用金庫などが企画していてことしで2回目です。イベントでは地元でとれた新鮮な魚のお寿司の販売や射的などの遊びコーナー、ステージイベントなども行われ、訪れた人を楽しませていました