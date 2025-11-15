U-17日本代表は15日、カタールで行われているU-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-17南アフリカ代表と対戦する。日本時間午後10時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。グループリーグを2勝1分の首位で突破した日本は、9日の第3節・ポルトガル戦からメンバー1人を変更。レッドカードで出場停止のMF長南開史に代わり、DF竹野楓太が起用された。予想布陣は3-4-2-1。GKは村松秀司、3バックは左か