キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(◯2-0)から一夜明けた15日、日本代表が千葉市内での合宿を再開。練習後、ガーナ戦をベンチで見守ったMF遠藤航(リバプール)が報道陣に対応し、「ガーナ戦は内容的には自分たちが良かったと思う。当たり前とは言わないけど、目指しているところを考えると、こういう相手に対してしっかり勝ちきらなきゃいけないという感覚がみんな強いと思う」と手応えをにじませつつ試合を振り返った。ガーナ