日本代表初招集に「泣いて喜んだ」という熱き守護神は、自身初の国際Aマッチを経てさらに燃えていた。「まずA代表のベンチに入れてすごく自分の気持ちも高まったので、しっかり次の試合に出られるようにベストを尽くしていきたい」。ガーナ戦から一夜明けた15日、GK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)は高らかに宣言した。正GKを務めたパリ五輪からまもなく1年半、シントトロイデンでの活躍を経てようやく辿り着いたA代表