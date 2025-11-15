日本代表はキリンチャレンジカップ・ガーナ戦(◯2-0)から一夜明けた15日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで再始動した。ガーナ戦に先発した11人は室内でリカバリー調整し、それ以外の15人がピッチで全体練習を実施。18日の同ボリビア戦(国立)に向け、4チームに分かれてのポゼッション練習やミニゲームなどでアピールした。ガーナ戦までは疲労が考慮されて別メニュー調整が続いていたMF鎌田大地(クリスタル・パレス)も全