Chevonが本日Zepp Hanedaにて開催された『よしなに 〜全国編〜』のファイナル公演にて、来春avexのcutting edgeからのメジャーデビューすることを発表した。これまでインディーズシーンを牽引する存在として主要フェスを軒並み席巻してきた彼らが、次なるステージへと歩みを進める。メジャー1stアルバムの詳細は後日発表予定だが、バンド史上最大規模となる全国ツアーの開催も明らかとなった。ツアーは北海道・大阪・愛知・福岡のZ