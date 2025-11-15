’90年代後半、J-ROCKシーンのメインストリームではヴィジュアル系のバンドが大活躍していた。中でもSHAZNAは、同時期にメジャーデビューしていたMALICE MIZER、FANATIC◇CRISIS、La’cryma Christiらと共に“ヴィジュアル系四天王”と称された存在。中性的なんていう言葉では追いつかないほどガーリーでキュートなIZAMのルックスも注目を集める一方、一風堂の「すみれ September Love」をカバーしたシングルも65万枚を超えるヒッ