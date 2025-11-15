聴覚障害者の国際スポーツの祭典、「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の開会式が１５日行われ、１２日間の熱戦が幕を開けた。手話で「拍手」開会式の会場は４年前の東京五輪・パラリンピックで競技会場だった東京体育館。式典のオープニングでは、軽快な阿波おどりの列に迎えられ、各国・地域の選手団が入場した。１９２４年の第１回パリ大会を開催したフランスや南スーダンの「難民チーム」などに続いて、アルファ