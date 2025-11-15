お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（32歳）が、11月14日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。せいやが白石麻衣とYouTubeでコラボしていたことに「なんなんですか！あれは。…ええがな」「相方、まいやんと仕事してすごいなぁ、みたいな」と語った。霜降り明星・粗品が「ほんまにせいやさんの白石麻衣（とYouTubeでコラボ）。なんなんですか！ あれは」と、最近、せいやが「ぐるぐる