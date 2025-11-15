東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で１５日、国内最高峰のソフトボール女子・ニトリＪＤリーグの年間王者を決めるダイヤモンドシリーズの準決勝２試合が行われた。Ｇタウンは読売巨人軍のファーム球場で３月に開業。ソフトボールの試合は今回が初めてとなった。第１試合では、ビックカメラ高崎（群馬県高崎市）が戸田中央（埼玉県戸田市）との投手戦を制した。完封勝ちしたビックカメラ高崎の上野由岐