アメリカのトランプ大統領が南米ベネズエラに対する攻撃の是非や方法について軍の高官らと協議を重ねていると、アメリカメディアが報じました。ワシントン・ポストは14日、トランプ大統領がヘグセス国防長官らと2日連続で協議を行ったと報じました。ルビオ国務長官や軍の制服組トップ・ケイン統合参謀本部議長らも参加し、ベネズエラへの攻撃の是非や方法などについて具体的に話し合ったということです。トランプ大統領「（ベネズ