15日夕方、金沢市押野で70代の女性が車にはねられる事故がありました。警察によりますと、15日午後6時ごろ金沢市押野の県道で道路を歩いていた70代の女性が車にはねられる事故がありました。女性は心肺停止の状態で病院に運ばれたという事です。警察は車の運転手に話を聞くなどし当時の詳しい状況を調べています。