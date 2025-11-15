友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はSNSについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のメグは、彼氏の浮気をSNSで発見しお別れを決意します。ある日このことを友だちのサツキに相談しました。すると「彼氏のアカウント知らないほうがいいと思う」と言われます。そして後日、気になる相手・翔平く