アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は15日、フィンランドのレビで女子回転第1戦が行われ、安藤麻（日清医療食品）は合計1分53秒57で26位だった。ミカエラ・シフリン（米国）が1分48秒92で今季初勝利、通算102勝目を挙げた。2位はララ・コルトゥリ（アルバニア）、3位はエマ・アイヒャー（ドイツ）。1回目で70位の渡辺愛蓮（東海大）、途中棄権した前田知沙樹（村瀬組）は上位30人による2回目に進めなかった。（共同）