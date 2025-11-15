「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）日本は四回に２番手・森浦が連続本塁打で３点を失う展開となったが、直後に牧、西川の適時打で同点に追いつくと、五回には代打・岸田の勝ち越し３ランなどで一挙６点を奪って勝利した。井端監督は「結果的に勝てて良かったです。韓国のひと振りの怖さを感じましたね。強化試合の中で、あれを見られて良かったですね」と前向きに捉え、「細