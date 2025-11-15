今回、Ray WEB編集部はSNSについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のメグは、彼氏の浮気をSNSで特定してしまい……？気になる相手・翔平くんのSNSを特定してしまいそうになったメグ。ですが、サツキの言葉が頭をよぎります……。このあとメグはどんな行動を起こすのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：Kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏や好きな人のSNSってやっぱり気になる！