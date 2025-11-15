寒い季節こそ、ふとしたときに見せるましゅまろボディをアピールしたい♡ そこで今回は、加藤ナナとともに、ビジュと快適な着心地を兼ね備えた「ルームウエア」をご紹介します。おうちコーデでもぷりかわ気分を堪能したいコ必見です...！着心地もビジュも欲ばりたい乙女にとってはおうち時間だっておしゃれの一部。インナーや小物まで、トータルでルームウエアのコーディネートを楽しみながら、コージーなおうち時間を♪Item