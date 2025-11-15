年齢とともに変化するバストラインに、そっと寄り添ってくれる存在があれば嬉しいですよね。HEAVEN Japanの大人気補整シリーズ「シン・胸不二子ブラ」から、新色パープルが登場しました。脇や背中に流れやすい柔らかいお肉をしっかりキャッチし、上向きの立体バストへ導く構造はそのままに、秋冬の装いにも映える上品カラーが仲間入り。可愛らしさと大人っぽさを兼ね備えた特別な一枚で、自信の持てるシルエット