「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）韓国代表の柳志荽監督は逆転負けに「私どもはホームランでリードし、四回裏が重要になると思っていたが、先頭打者への四球が非常に痛かった」と先発の郭彬が先頭・野村に与えた四球を悔やんだ。その後、牧、西川の適時打で追いつかれる形となった。日本選手の印象については「一番正確だったのは森下選手」と評価し、日本投手につい