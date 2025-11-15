子育てには楽しい面もありますが、大変なことが多々あるのも事実でしょう。ことに子どもの反抗期はママにとってつらい時期のひとつではないでしょうか。ママスタコミュニティに中学生の男の子のママから、こんな相談がありました。『私は中1の息子がいるシングルマザー。息子は学校では優等生。でも家では私への反抗的な態度がひどいです』投稿者さんは数年前に離婚をし、今は中学生の息子さんと2人で暮らしているそう。息子さんは