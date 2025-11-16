一般社団法人KAiGO PRiDEは、介護現場で働く職員らの体験や声をもとに制作したショートムービー『もう一歩』をYouTubeで公開している。今後誰もが直面しうる家族の形と、それを支える介護職のプロフェッショナルな姿を描いたヒューマンドラマ。父が少しずつ変わっていく。 その姿に揺れる家族。 在宅か、施設か——正解のない介護の選択に葛藤する日々。やがて出会った介護職との時間が、失われかけた“その